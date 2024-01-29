В Китае в сточной канаве трое суток искали кольцо невесты за $190 тысяч

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Мужчина в Китае случайно уронил в канаву кольцо для невесты своего сына за $190 тысяч и нанял спасательную команду для прочистки канализации, сообщает портал AsiaOne. Несчастный случай произошел 5 января, когда мужчина пытался снять украшение на видео, стоя у окна.

Кольцо было изготовлено на заказ. Мужчина планировал подарить его будущей невестке на предстоящей свадьбе.

Поиски кольца спасательной командой заняли более 72 часов и привлекли внимание многих зрителей. После трех суток поисков нефритовое кольцо было наконец найдено. Участник поисковой группы сказал, что ему и его коллегам платили по 500 юаней в день за поиски этого предмета.

В сентябре американская певица Тейлор Свифт потеряла бриллиант из винтажного кольца Van Cleef Arpels стоимостью $12 тысяч (примерно 1,2 млн рублей). Инцидент случился во время церемонии вручения музыкальной премии MTV VMA, которая прошла накануне в Нью-Йорке. Во время прохода по красной дорожке исполнительница сломала кольцо, уронив бриллиант в 18 карат в толпе. Гости и охрана церемонии не смогли найти драгоценный камень.