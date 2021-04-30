16+

Рубрики

Медиа

Архив

Азия

В Китае ураган раскрутил стоящий на земле самолёт

18:12, 01 мая 2021
Фото: pixabay.com

Стоящий самолёт развернуло на месте из-за сильного ветра. Это произошло в Китае, сообщает местное издание Red Star.

Воздушная машина принадлежит местной авиакомпании Donghai Airlines. Самолёт был полностью исправен. В результате произошедшего никто не пострадал.

Накануне на город Наньтун в провинции Цзянсу обрушилась гроза с ураганным ветром, его скорость достигала 45,4 метра в секунду, в некоторых районах выпал град диаметром от одного до трёх сантиметров. Погибли 11 человек.

Ранее на видео попал полёт самого большого в мире действующего самолёта. Stratolaunch Model 351 вылетел из Мохаве. Полёт длился три часа, транспортное средство смогло подняться на высоту четыре тысячи метров и развило скорость в 320 км/ч. У этой воздушной машины самый большой в мире размах крыла — 117 метров, это больше, чем длина футбольного поля. Изначально проект планировали использовать для запуска ракет космического назначения, но затем самолёт решили задействовать для испытания гиперзвуковых технологий Пентагона.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео