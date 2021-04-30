В Китае ураган раскрутил стоящий на земле самолёт

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Стоящий самолёт развернуло на месте из-за сильного ветра. Это произошло в Китае, сообщает местное издание Red Star.

Воздушная машина принадлежит местной авиакомпании Donghai Airlines. Самолёт был полностью исправен. В результате произошедшего никто не пострадал.

Накануне на город Наньтун в провинции Цзянсу обрушилась гроза с ураганным ветром, его скорость достигала 45,4 метра в секунду, в некоторых районах выпал град диаметром от одного до трёх сантиметров. Погибли 11 человек.

Ранее на видео попал полёт самого большого в мире действующего самолёта. Stratolaunch Model 351 вылетел из Мохаве. Полёт длился три часа, транспортное средство смогло подняться на высоту четыре тысячи метров и развило скорость в 320 км/ч. У этой воздушной машины самый большой в мире размах крыла — 117 метров, это больше, чем длина футбольного поля. Изначально проект планировали использовать для запуска ракет космического назначения, но затем самолёт решили задействовать для испытания гиперзвуковых технологий Пентагона.