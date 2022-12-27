В Китае упростят выдачу рабочих, учебных и гостевых виз МИД КНР: Пекин упростит выдачу рабочих, учебных и гостевых виз

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Власти Китая в связи с запланированным ослаблением коронавирусных мер собираются упростить выдачу учебных, деловых и гостевых виз, говорится в сообщении Министерства иностранных дел КНР. Данные меры начнут действовать с 8 января 2023 года. О том, как именно будет оптимизироваться выдача въездных виз, в сообщении не говорится.

Виза в Китай. [Будет осуществляться] дальнейшая оптимизация условий для иностранных граждан, прибывающих в Китай, таких как возобновление работы и производства, бизнеса, обучения за границей, семейных визитов, воссоединений и т. д., и обеспечение соответствующих визовых удобств, — сообщает пресс-служба МИД КНР.

Кроме этого в сообщении говорится, что лица, прибывающие в Китай, должны пройти тест на коронавирус за 48 часов до отъезда. В случае отрицательного результата они смогут приехать в КНР без запроса кода здоровья в посольстве или консульстве за границей. Если результат будет положительный, то нужно будет дождаться отрицательного показателя.

Ранее Bloomberg сообщал, что в Китае за день коронавирусом заразились более 37 млн человек. Вспышка стала крупнейшей в мире. За первые 20 дней декабря вирусом в стране заразились 248 миллионов китайцев, это почти пятая часть населения страны.