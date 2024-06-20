Президент России Владимир Путин послал жесткий сигнал премьер-министру Японии Фумио Кисиде перед визитом в КНДР, сообщает китайское издание Baijiahao. Авторы материала уточнили, что в июне российский лидер напомнил Токио, что Курилы являются суверенной территорией РФ.
Суровая позиция Путина является не только наказанием для Японии, но и четким предупреждением всем остальным, — говорится в материале.
Издание отметило, что Кисида давно обещает решить курильский вопрос. В связи с этим заявление российского президента не сыграло ему на руку.
На встрече с главами мировых информационных агентств Путин отмечал, что возобновление российско-японского диалога возможно при условии смены Токио позиции по украинскому конфликту. Глава государства подчеркнул, что сейчас для продолжения переговоров между странами нет условий.
В Японии слова российского лидера восприняли критически. Генеральный секретарь кабинета министров страны Есимаса Хаяси заявил, что слова Путина «несправедливы и совершенно неприемлемы». Представитель японской стороны добавил, что Токио оставляет неизменным отношение к теме Курильских островов и заключению мирного договора.