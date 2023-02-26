В Китае указали на российское оружие, внушающее НАТО ужас Sohu: в НАТО опасаются российской подлодки проекта «Борей»

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Подлодка «Александр Невский» проекта 955 «Борей»

Российская подводная лодка проекта 955 «Борей» является одной из самых серьезных угроз, с которой НАТО не может не считаться, говорится в статье, опубликованной на сайте китайского издания Sohu. По мнению автора, подлодка способна нести вооружение, удар которого будет критическим для любого государства.

Автор обратил внимание на то, что ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955 «Борей» имеет на вооружении 16 баллистических ракет «Булава». Каждая из них несет до десяти ядерных боеголовок.

«Борей» вообще не выходит в море, но стоит ему выйти, как НАТО занервничает. Хуже всего для них то, что большую часть пути Альянс даже не будет подозревать о том, что лодка отправилась на миссию, — подчеркивается в публикации.

Российская подлодка с уменьшенной шумностью считается одной из самых незаметных лодок. Поэтому, отмечается в статье, Россия может раскрыть местонахождение «Борея» лишь тогда, когда захочет припугнуть НАТО, и та «ничего не может с этим сделать».

Ранее издание Sohu заявило, что сообщение о выпуске первой партии новейших российских ядерных торпед «Посейдон» вызвало фурор на Западе. По словам китайских обозревателей, многие европейские и американские СМИ посвятили этой новости тревожные публикации. Западные эксперты считают «Посейдон» угрозой для стран, имеющих выход к морю, из-за огромного радиуса действия торпеды.