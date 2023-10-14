В Китае указали на продвижение в США идеи о войне с Москвой и Пекином GT: в США продвигается идея об одновременной ядерной войне с Россией и КНР

Фото: Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

В американской администрации широко распространяется идея о возможности одновременной ядерной войны с Россией и КНР, сообщает китайское издание Global Times. По его данным, об этом говорит доклад межпартийной комиссии Конгресса США.

Этот доклад заставляет нас думать, что «стратегический кошмар» проникает в политическую повестку США, — подчеркивается в публикации.

В статье также отмечается, что американские власти из-за этого должным образом не беспокоятся. В докладе содержится призыв к модернизации и активному наращиванию ядерной триады, включая развертывание новых ракет, уточняет издание. Белый дом разгоняет гонку ядерных вооружений, хотя, по мнению GT, провоцирование конфликта ядерных держав является безумием.

Ранее сообщалось, что ядерный арсенал США не готов к потенциальному конфликту с Россией и Китаем, он нуждается как в количественных, так и структурных изменениях. Такое мнение выразили авторы доклада межпартийной комиссии американского конгресса. Они считают, что угрозы со стороны РФ и КНР одинаковы по уровню серьезности, поэтому США должны подготовиться к одновременному противостоянию с ними. Законодатели также предположили, что ядерный конфликт с Россией и Китаем может разразиться в 2027–2035 годах.