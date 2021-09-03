В Китае удивились «невообразимому» русскому блюду, которое едят сырым

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Пищей под стать «воинственному народу» назвал сало пользователь китайского портала WeChat. Он также удивился любви россиян к этому продукту, который едят сырым.

Невозможно вообразить, что кто-то может есть свинину сырой! Но в России это обычное дело, — написал он.

По словам китайца, сало в России считается лучшей закуской к водке, его подают с чёрным хлебом. Оно смягчает вкус спиртного напитка, подготавливает желудок к поступлению алкоголя.

Русские обычно нарезают сало на небольшие кусочки и едят его, не подвергая никакой термической обработке, — подчеркнул пользователь.

Он также напомнил. что сало богато витаминами и питательными веществами, при умеренном потреблении оно способствует очищению желудочно-кишечного тракта, укреплению сердечной мышцы и повышению иммунитета.

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