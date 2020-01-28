https://static.news.ru/photo/a2a0be34-41c4-11ea-ba44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Госкомитет по здравоохранения Китая сообщил, когда, предположительно, распространение коронавируса нового типа достигнет пика.

По словам главы специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжуна Наньшаня, пик наступит через семь-десять дней, однако масштабного роста числа заболевших не ожидается.

Ранее NEWS.ru писал, что греческие учёные не нашли доказательств возникновения нового коронавируса в результате рекомбинации. Китайские эксперты выдвинули гипотезу, что вирус, породивший эпидемию пневмонии в Ухани, мог возникнуть в результате обмена генами с другим вирусом, однако новое исследование опровергает эту теорию.

Только за 27 января в китайской провинции Хубэй от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончались 24 человека и выявлен 1291 случай нового заражения. Общее количество жертв вируса превысило 100 человек.