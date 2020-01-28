Госкомитет по здравоохранения Китая сообщил, когда, предположительно, распространение коронавируса нового типа достигнет пика.
По словам главы специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжуна Наньшаня, пик наступит через семь-десять дней, однако масштабного роста числа заболевших не ожидается.
Ранее NEWS.ru писал, что греческие учёные не нашли доказательств возникновения нового коронавируса в результате рекомбинации. Китайские эксперты выдвинули гипотезу, что вирус, породивший эпидемию пневмонии в Ухани, мог возникнуть в результате обмена генами с другим вирусом, однако новое исследование опровергает эту теорию.
Только за 27 января в китайской провинции Хубэй от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончались 24 человека и выявлен 1291 случай нового заражения. Общее количество жертв вируса превысило 100 человек.
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