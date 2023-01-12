В Китае сообщили о новом ударе по ФРГ из-за борьбы с Россией CCTV: экономика ФРГ страдает от запрета на импорт нефти из России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экономика Германии пострадала после введения запрета на импорт нефти из России, сообщил китайский телеканал CCTV. По его данным, перспективы Германии также не выглядят радужными.

Будущие перспективы вызывают большое беспокойство, — отмечается в сюжете телеканала.

По данным телеканала, Германия в настоящее время не может восполнить запасы, даже доставляя нефть из других стран. В частности, речь идет о Казахстане, для транзита сырья из которого необходим российский трубопровод «Дружба». Из-за этого Германии приходится вести переговоры с Россией.

Меры немецких властей по борьбе с нехваткой сырой нефти выглядят малоэффективными, из-за чего их критикуют не только граждане страны, но и представители правительства, подчеркивается в сюжете.

Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что Астана получила устное одобрение России на транспортировку своей нефти по нефтепроводу «Дружба» в Германию. По его словам, прежде у Казахстана никогда не было серьезных проблем с РФ в отношении прокачки. Он добавил, что Астана планирует в январе направить в ФРГ первые 20 тысяч тонн нефти.