Китай пригрозил США жесткими мерами в случае визита Пелоси на Тайвань МИД Китая предупредил США, что визит Пелоси на Тайвань приведет к серьезным последствиям

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Нэнси Пелоси

Поездка спикера палаты представителей Соединенных Штатов ША Нэнси Пелоси на Тайвань приведет к «серьезным последствиям», заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, которого цитирует РИА Новости. Он подчеркнул, что власти КНР примут решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.

Дипломат отметил, что в случае поездки Пелоси на Тайвань Пекин расценит это как грубое вмешательство во внутренние дела страны и умышленное нарушение принципа «одного Китая». Лицзянь подчеркнул, что визит представителя США нанесет серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая, а также создаст угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе.

Американский журналист Джош Рогин сообщил в Twitter, что Пелоси может в первых числах августа прибыть на Тайвань. Отмечается, что 3 или 4 августа она планирует встретиться с главой администрации острова. МИД Тайваня эти планы пока не подтвердил.

Пелоси и ее команда могут посетить Тайвань после их визита в Малайзию, самое быстрое время — вечером 2 числа или утром 3-го, — написал Рогин.

Азиатское турне Пелоси началось 30 июля. Она планировала посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею, Японию, а также Тайвань. Однако власти КНР выступили против визита Пелоси на Тайвань. Пекин пригрозил ввести бесполетную зону, а местные СМИ отметили, что приезд представителя Вашингтона грозит стать поводом для «большой войны».

В результате Тайвань официально исчез из программы поездки Пелоси.