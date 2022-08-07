В Китае сгорел мост, построенный более 900 лет назад

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Деревянный мост Ваньань, построенный более 900 лет и являющийся самым длинным в Китае, полностью сгорел и обрушился, сообщает информационный ресурс The Paper. Cооружение располагается в уезде Пиннань, восточной провинции Фуцзянь.

К настоящему времени огонь полностью потушен, пострадавших нет. Причины ЧП выясняются.

Длина моста составляла 98,2 м, ширина — 4,7 м. Ваньань был построен 917 лет назад во время правления династии Сун (960–1279). Строение смогло пережить крупный пожар в 1742 году, после которого было восстановлено. Ваньань считался самым длинным арочным деревянным мостом в Китае.

Также сегодня произошел пожар в портовом нефтехранилище в кубинской провинции Матанас. Пострадал по меньшей мере 121 человек, 36 из них находятся в больнице. Причиной стал удар молнии, попавший в купол резервуара, в котором находилось около 25 тысяч кубометров нефти. В дальнейшем пламя перекинулось на соседний резервуар, прогремели несколько взрывов.