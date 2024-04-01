В Китае сделали заявление о переговорах по Украине Посол КНР Чжан Ханьхуэй: стороны конфликта на Украине не против переговоров

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Военнослужащие ВС РФ

Недавно Китай провел второй раунд челночной дипломатии и обсудил с Россией, Украиной и вовлеченными европейскими странами возможное окончание конфликта, заявил «Известиям» посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. По его словам, обе стороны поддерживают идею переговоров, пусть еще и остались разногласия.

Пока в позициях сторон по вопросу мирных переговоров по Украине все еще есть отличия, но все они согласны с тем, что мир в конечном итоге будет достигнут путем переговоров, — отметил он.

Ранее стало известно, что Китай рассматривал вариант отказаться от участия в мирных переговорах по Украине, если на них не будут приглашены представители России. Издание Politico со ссылкой на чиновников уточнило, что спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй озвучил эту позицию Пекина для властей европейских стран во время своего турне.

Вопрос участия российской стороны поднимался и на переговорах президента Украины Владимира Зеленского с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Украинский лидер выступил против этой идеи. Он уверял, что мирный план должен готовиться другими странами без участия Москвы, поскольку, пояснил он, говоря о россиянах, «эти люди все блокируют».