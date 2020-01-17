https://static.news.ru/photo/a9fbb9f2-391a-11ea-9f89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jia Minjie/Global Look Press

Национальное бюро статистики Китая зафиксировало в 2019 году минимальный уровень рождаемости в стране за последние 60 лет.

По итогам прошлого года численность населения КНР составила 1,4 миллиарда человек, не считая жителей Макао, Гонконга и заморских территорий. При этом в 2019 году в Китае было зарегистрировано всего 14,65 миллиона рождений, что стало наименьшим показателем с 1961 года. Уровень рождаемости составил 10,48 на тысячу человек — это минимум с 1949 года, когда была основана КНР.

По данным местных СМИ, низкие показатели рождаемости связаны с агрессивной демографической политикой, в основу которой ещё в 1970-х годах был заложен принцип «одна семья — один ребёнок». От неё правительство отказалось лишь в 2016 году, но было поздно — население состарилось, стало меньше трудоспособных граждан.

Кроме того, демографическая политика неожиданно оказала давление на китайскую экономику. Рост ВВП страны по итогам 2019 года замедлился до 6,1% — во многом из-за торговой войны с Соединёнными Штатами, а по мере старения населения трудоспособные граждане и власти вынуждены тратить всё больше денег на помощь пожилым.

Ранее NEWS.ru писал, что уровнем рождаемости в России остался недоволен и президент Владимир Путин. В ходе выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию глава государства сказал, что в стране проживают почти 147 млн человек, однако сейчас начался напряжённый демографический период. Он подчеркнул, что «демографическая ловушка» 90-х оказалась хуже, чем в годы войны. Глава государства также заявил, что в 2024 году коэффициент рождаемости в России должен достичь 1,7 вместо нынешних 1,5.