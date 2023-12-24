В Китае решили развивать свои ЧВК для охраны зарубежных проектов SCMP: КНР будет развивать свои ЧВК для защиты граждан и предприятий за рубежом

Фото: Cheong Kam Ka/XinHua/Global Look Press

Китай планирует развивать собственные частные военные компании (ЧВК) для того, чтобы обеспечивать безопасность своих проектов в неблагополучных регионах планеты, пишет газета South China Morning Post. Выводы о необходимости такого шага Пекин сделал на фоне украинского и палестино-израильского конфликтов, показавших возможные риски для китайских инвесторов.

По данным издания, сегодня по всему миру работают порядка 47 тысяч компаний с китайским капиталом. Согласно информации Министерства коммерции КНР, их общий штат составляет 4,1 млн человек, почти половина из которых является гражданами Китая.

Есть текущие, традиционные проблемы в сфере безопасности в Западной Азии, Африке и Латинской Америке. Однако есть и много других новых проблем, которые предстоит решить, в том числе война на Украине и израильско-палестинский конфликт. Мы уже получали запросы о помощи в эвакуации китайских граждан, — сказал изданию представитель одной из крупнейших частных охранных компаний КНР Frontier Services Group Ли Сяопэн.

В публикации отмечается, что в настоящее время возможности КНР в проведении операций за пределами страны ограничены, так как армия располагает единственной военной базой за рубежом, которая находится в Африке. По этой причине китайским частным компаниям и госпредприятиям приходится пользоваться услугами ЧВК. Кроме того, указывается, что китайские охранные компании сегодня значительно отстают от зарубежных конкурентов в плане объемов бизнеса и опыта.

Ранее французские СМИ писали, что ЧВК Banсroft из США планирует начать работу в Центральноафриканской Республике (ЦАР). По их данным, сотрудники компании уже находятся в столице страны — городе Банги и приступают к поиску места для «размещения оборудования, в частности беспилотников». При этом глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон заявила, что ей ничего не известно о планах американской ЧВК.