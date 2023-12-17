В Китае разработали систему тренировки «космических воинов» SCMP: китайские ученые придумали систему для тренировки «космических воинов»

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Китайские ученые из Национального университета оборонных технологий в Чанше разработали систему для тренировки бойцов на случай войны в космосе, сообщает South China Morning Post. Издание отмечает, что программа не только имеет удобный для пользователя дизайн, но и способна моделировать сложные противостояния в условиях невесомости.

По словам ее разработчиков, благодаря удобному для пользователя дизайну система способна моделировать сложный процесс космического боя. Они добавили, что это не просто инструмент для военных операций, но и средство для подготовки лучших космических воинов и командиров в больших масштабах, — говорится в публикации.

Первые кадеты уже опробовали тренировку. Они признались, что система действительно подготовила их к космическому бою. Кроме того, программа дала им возможность испытать оружие, о котором ранее они могли только «читать в учебниках».

В России тем временем ведут разработку подводного ударного дрона. По словам источника, беспилотник будет использоваться для операций по разминированию. Его возможности также позволят доставлять различные полезные грузы.