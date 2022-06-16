В Китае рассказали о трагедии народа США Китайский профессор Ли Хайдун: действия элит США являются трагедией американцев

Профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун заявил, что действия политических элит США являются настоящей трагедией для народа страны. В Вашингтоне создают «вымышленный реальный мир», который оторван от требований народа и веяний времени, отметил он в статье, опубликованной изданием People's Daily.

По мнению Хайдуна, американские политики давно продвигают риторику о статусе и функции Америки в мире как «маяка демократии» и образца для подражания для других стран. При этом на практике внутри США данный дискурс доказывает все большую абсурдность.

Нынешние массированные вспышки политического экстремизма, социального насилия, экономической поляризации и этнической раздробленности в Соединенных Штатах — все это признаки того, что сами Штаты находятся накануне очередного крупного кризиса, — считает профессор.

Хайдун уверен, что власти должны серьезно разбираться в своих политических реалиях, будь они внутренними и международными. Однако внутренняя и внешняя политика, которую они продвигают и реализуют, показывает, что они на самом деле не пытаются решить основные насущные проблемы, стоящие перед страной. Уже это является настоящей трагедий для американского народа, заключил автор публикации.