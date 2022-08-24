В Китае рассказали о провальной тактике Запада на Украине Global Times: США на Украине заигрались в борьбу «справедливости против зла»

Фото: Danita Delimont/Global Look Press

Китайское издание The Global Times заявило, что западные страны во главе с США безуспешно пытаются представить Украину «стороной добра», однако это выглядит абсурдно. Тем более, что Вашингтон на самом деле провоцирует ряд стран на конфликты с крупными державами.

Вашингтон слишком увлекся созданием историй в духе «слабый побеждает сильного», провоцируя некоторые страны на противостояние с крупными державами и выдумывая сюжет о борьбе «справедливости против зла» на Украине для того, чтобы добиться задуманного эффекта, — подчеркивается в публикации.

Ее автор считает глупой ситуацию, когда Запад выдает Киев за «гаранта мира» и «воплощение справедливости», хотя его лидеры не стали обсуждать тему гарантий безопасности для Украины.

Трагедия такого подхода, заявили в The Global Times, кроется в том, что он не учитывает взаимозависимости, которая крепко связывает всех участников международных отношений.

В эпоху глобализации феномены безопасности и угрозы неразрывно связаны. Неразумно пытаться расширить пространство собственной безопасности до чужих границ и невозможно построить безопасность на незащищенности других, — заключил автор.

Ранее стало известно, что Европа стала жертвой последствий российско-украинского конфликта из-за действий Соединенных Штатов и это вполне может привести к ухудшению отношений между Брюсселем и Вашингтоном, писал 14 августа Global Times. В связи с этим экономики ключевых европейских стран бросают силы на борьбу с энергетическим кризисом и со стремительным ростом цен.