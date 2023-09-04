В Китае рассказали, какое вооружение РФ изменит ход конфликта на Украине Asia Times: российский «Сармат» способен изменить ход конфликта на Украине

Фото: МО РФ

Ракетный комплекс «Сармат»

Развертывание российского ракетного комплекса «Сармат» способно серьезно повлиять на украинский конфликт, отметило издание Asia Times. Это вооружение «бросит вызов» всем существующим системам контроля и усложнит сдерживание ВС РФ, говорится в публикации.

Это может бросить вызов существующим системам контроля над вооружениями и усложнить логику стратегического сдерживания. Ракетный комплекс окажет серьезное влияние на ход конфликта, — отметило издание.

«Сармат» является универсальным оружием, добавил журнал. Он как никакое другое вооружение демонстрирует способность России расширять ядерный потенциал даже в условиях ограничений, введенных Западом.

«Сармат» оснащен жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Вес снаряда составляет более 200 тонн. Предполагается, что «Сарматы» заменят стоящие на вооружении ракеты «Воевода».

Обозреватель газеты Express Мэтью Дули ранее заявил, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» способен стереть с лица Земли Лондон не более чем за шесть минут. Журналист напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин распорядился, чтобы вооружение поставили на боевое дежурство. Его решение призвано напугать западные страны, считает Дули.