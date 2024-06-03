В Китае раскрыто «крупное дело о шпионаже» Министерство безопасности КНР: Британия завербовала двух китайских чиновников

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Служба внешней разведки Соединенного Королевства МИ-6 завербовала двух сотрудников центральных государственных органов КНР, сообщило Министерство государственной безопасности Китая. Супруги Ван и Чжоу сначала оказывали британской стороне «консалтинговые услуги», а затем прошли профессиональную подготовку в МИ-6, указала пресс-служба ведомства в социальной сети WeChat.

Оба чиновника обучались в Великобритании по программе двусторонних обменов в сфере образования. В ходе тщательного тайного расследования были получены доказательства того, что супруги работают на разведку другой страны. В министерстве отметили, что раскрыто «крупное дело о шпионаже».

Британская спецслужба MI6 завербовала супружескую пару Ван и Чжоу, которые были сотрудниками центральных государственных органов КНР, — передает пресс-служба министерства.

Ранее высший земельный суд в Дюссельдорфе приговорил к 3,5 года тюрьмы офицера Вооруженных сил ФРГ за то, что он, предположительно, осуществлял шпионаж в пользу России. Его признали виновным в осуществлении «тайной агентурной деятельности». 54-летнего мужчину арестовали в августе прошлого года. Отмечается, что, по его собственным словам, он предлагал военную информацию российской стороне, потому что опасался возможного перерастания конфликта на Украине в ядерную войну. Также офицер жаловался на крайне плохое психологическое состояние.

До этого в Польше признали виновным гражданина РФ по делу о шпионаже. Мужчину, который занимался в Польше предпринимательской деятельностью, отправили в тюрьму на 2,5 года.