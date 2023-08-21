В Китае рассказали, чем закончится вмешательство НАТО в украинский конфликт Global Times: вмешательство НАТО на Украину закончится войной по всей Европе

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вмешательство западных стран в украинский конфликт спровоцирует войну на всем европейском континенте, считает эксперт Global Times Сун Чжунпин. По его словам, другой причиной такой катастрофы могут стать поставки Вооруженным силам Украины дальнобойных ракет.

Если США и НАТО решат вмешаться напрямую, то конфликт может перерасти в войну в Европе, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в настоящее время ВСУ не могут проводить операции, позволяющие прорвать российскую оборону.

Американский журналист Джексон Хинкл ранее предположил, что Украина потеряет значительные территории в том случае, если боевые действия в стране будут продолжаться. При этом он считает, что урегулировать конфликт сможет только Москва и исключительно на своих условиях. Хинкл также сказал, что президенту РФ Владимиру Путину известно, на что готов пойти Запад ради достижения собственных целей в Восточной Европе.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что решение Украины отказаться от переговоров с Россией повлечет за собой серьезные последствия. По его мнению, в этом случае украинская армия будет полностью уничтожена, а ситуация внутри страны буквально «взорвется». Он подчеркнул, что устойчивый мир будет достигнут исключительно на условиях России.