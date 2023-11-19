В Китае раскрыли планы по освоению космоса в 2024 году КНР в 2024 году проведет запуск четырех космических кораблей к станции на орбите

Фото: Zhang Liyun/XinHua/Global Look Press

Китай в 2024 году осуществит четыре запуска грузовых и пилотируемых кораблей к своей космической станции на орбите, сообщает Управление программы пилотируемых космических полетов КНР на своей странице в соцсети WeChat. Планируется запуск «Шэньчжоу-18» и «Шэньчжоу-19» с тайконавтами, а также грузовых аппаратов «Тяньчжоу-7» и «Тяньчжоу-8».

По данным Управления, «Тяньчжоу-7» будет отправлен на орбиту в начале 2024 года с космодрома Вэньчан.

Жилое пространство орбитальной станции составляет примерно 110 кубометров, там одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Основная сборка станции началась в апреле 2021 года и завершилась в ноябре 2022 года. Конфигурацию станции «Тяньгун» Т-образной формы составляют основной отсек «Тяньхэ» и два лабораторных модуля «Вэньтянь» и «Мэнтянь». Общий весь данных объектов достиг 69 тонн.

26 октября Управление программы пилотируемых космических полетов Китая запустило к национальной орбитальной станции пилотируемый корабль «Шэньчжоу-17» с тремя тайконавтами на борту. Корабль стартовал с космодрома Цзюцюань на севере страны в 11:14 по пекинскому времени (06:14 мск). Спустя четверть часа запуск признали успешным.

«Шэньчжоу-16» с тремя тайконавтами на борту был запущен в мае 2023 года. Командир экипажа генерал-майор Цзин Хайпэн отправился в околоземное космическое пространство в четвертый раз, а специалист по полезной нагрузке Гуй Хайчао стал первым гражданским тайконавтом республики.