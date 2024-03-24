В Китае прошла панихида по жертвам теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акция памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

Панихида по погибшим в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» прошла в Успенском храме на территории посольства России в Пекине, передает ТАСС. Настоятель храма назвал произошедшее «кровавым преступлением».

Все мы с глубокой скорбью восприняли вести о случившемся в Москве кровавом преступлении. Этому деянию нет оправдания, этому деянию нет названия в нашем человеческом языке, — отметил иеромонах Иннокентий.

Настоятель также напомнил о 25-летней годовщине бомбардировок Югославии военными НАТО. Он предложил прихожанам произнести молитвы об успокоении тех людей, «которые души свои положили и в той войне».

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта незадолго до начала концерта группы «Пикник». Люди в камуфляже начали палить по посетителям уже на входе, а позже открыли стрельбу по зрителям в концертном зале и подожгли его.

24 марта в России начался общенациональный траур по жертвам теракта в концертном зале. По всей стране отменены развлекательные мероприятия, будут приспущены государственные флаги. На федеральных каналах также не будут показывать развлекательные передачи и рекламу.

По последним данным, в результате трагедии погибли 133 человека. Еще свыше 100 посетителей получили повреждения различной степени тяжести.