https://static.news.ru/photo/614286fe-6698-11ea-a7b5-fa163e074e61_660.jpg Рен Чжицян Фото: Guo Cheng/Xinhua/Global Look Press

Бывший строительный магнат Рен Чжицян пропал в Китае после критики в адрес главы Компартии КНР Си Цзиньпина. По словам друзей бизнесмена, он не выходит на связь с 12 марта.

Рен Чжицян — публичный человек, о его исчезновении широко известно. Учреждения, ответственные за это, должны как можно скорее дать этому разумное и юридическое разъяснение, — сказала Reuters близкая подруга предпринимателя Ван Ин.

В полиции Пекина и информбюро Госсовета Китая на запросы агентства по поводу пропажи бизнесмена не ответили.

Рен Чжицян некоторое время назад опубликовал статью, в которой раскритиковал усилия правительства страны, направленные на борьбу с коронавирусом, и назвал Си Цзиньпина «клоуном». Он также отметил, что кризис управления внутри партии и нарушения свободы слова не позволили решить проблему с распространением заболевания своевременно и привели к ухудшению ситуации.

Ранее NEWS.ru писал, что в Китае в общей сложности было зафиксировано 80,8 тысячи случаев заболевания коронавирусом. На данный момент примерно 83% заболевших выздоровели. Жертвами заболевания стали свыше 3 тысяч человек. В России подтверждено 59 случаев коронавируса. Шестеро заболевших выздоровели.