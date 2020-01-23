https://static.news.ru/photo/2bc52954-3dcc-11ea-b4c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/Global Look Press

Производители медицинских масок в КНР открывают фабрики, закрытые из-за национальных праздников по случаю китайского Нового года.

Работникам производств пообещали платить в четыре раза больше обычного. Потребители, пытаясь защитить себя от нового типа коронавируса, опустошают аптеки и магазины, в которых продаются маски, пишет Reuters.

Из того, что я слышал, нехватка масок намного, намного более серьёзна, чем об этом знает публика. Почти все работники госпиталей по всей стране испытывают огромную нехватку масок, и не только в Ухани. Это ужасно, — заявил гендиректор одной из фабрик, занимающихся производством масок.

Он рассказал, что клиенты требуют от фирмы предоставлять 200 млн масок ежедневно, в то время как производственные мощности позволяют делать 400 тысяч масок в день.

Как писал NEWS.ru, из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, жителям двух городов, Ухани и Хуангана, запретили покидать их территорию. В КНР число инфицированных уже превысило 600 человек.