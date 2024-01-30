В Китае произошло землетрясение В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,8

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В Китае, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, произошло землетрясение магнитудой 5,8, согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 22:27 по времени UTC (01:27 мск).

Эпицентр находился в 276 километрах к юго-востоку от Алма-Аты и в 125 километрах к западу от китайского города Аксу, население которого составляет 535 тысяч человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 9 километров. На данный момент нет информации о возможных жертвах или разрушениях.

Ранее землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Камчатке. Подземные толчки можно было ощутить в отдельных районах Петропавловска-Камчатского, разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

До этого Государственное метеорологическое агентство Южной Кореи заявило о землетрясении в районе ядерного полигона в КНДР. Магнитуда подземных толчков составила 2,4. Согласно представленным данным, землетрясение, наиболее вероятно, носит естественный характер. Подземные толчки зафиксировали в 41 км к северо-западу от уезда Кильджу в северокорейской провинции Хамген-Пукто. Эпицентр залегал на глубине около 20 км.