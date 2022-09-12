В Китае призвали взглянуть на Россию по-новому Автор Global Times Ван Вэнь: на Россию следует взглянуть по-новому

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Журналист китайского издания The Global Times Ван Вэнь призвал взглянуть на Россию под новым углом. Старый взгляд позволял видеть страну с весьма «вялой» экономикой, но это только поверхностное видение, отметил он.

Журналист заявил, что в Китае даже многие ученые смотрят на российскую экономику со скепсисом, сравнивают ее чуть ли не с небольшими провинциями. При этом Москва смело вступила в противостояние с США и даже со всем Западом, чья экономика многократно превосходит российскую. Последние 200 лет Россия относится к ряду самых сильных и влиятельных государств, она может противостоять большинству из них, подчеркнул Ван Вэнь.

Он напомнил, что за последние 800 лет России противостояли на боле боя почти все мировые державы: монголы, турки-османы, Византия, наполеоновская Франция, австро-венгерская, британская и германская империи, а также нацистская Германия. Журналист уверен, что российский народ научился отважно сражаться.

Ранее стало известно, что в августе издание The Global Times заявило: Европа стала жертвой последствий российско-украинского конфликта из-за действий Соединенных Штатов и это вполне может привести к ухудшению отношений между Брюсселем и Вашингтоном. В связи с этим, экономики ключевых европейских стран бросают силы на борьбу с энергетическим кризисом и со стремительным ростом цен.