Китайцев призвали не паниковать из-за мутировавшего коронавируса

https://static.news.ru/photo/9cb40f16-4c41-11eb-94f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ju Huanzong/Xinhua/Global Look Press

Нет никаких признаков того, что новый штамм COVID-19 повлияет на иммунное воздействие вакцины, которую Китай утвердил для общественного использования, заявил сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Сюй Вэньбо.

По его словам, в настоящее время нет поводов для паники.

Мутировавший вариант, по сравнению с предыдущими мутировавшими вариантами <...> пока не имеет явных изменений в своей способности вызывать болезнь, — пояснил он.

Вэньбо отметил, что специалисты не обнаружили никакого влияния нового штамма на иммунный эффект вакцины. Он также уточнил, что мутация в белке вируса не повлияет на чувствительность большинства китайских тестов COVID-19, нацеленных на нуклеиновые кислоты вируса, которые несут генетическую информацию, передаёт Reuters.

Ранее NEWS.ru писал, что китайское госуправление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами одобрило с дополнительными условиями выход на рынок инактивированной вакцины против COVID-19, созданной подразделением корпорации Sinopharm.

31 декабря в Китае был выявлен первый случай заражения мутировавшим коронавирусом. О появлении британского штамма COVID-19 на территории материкового Китая сообщили шанхайские врачи.

Новый штамм коронавируса впервые обнаружили британские медики. После этого Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Великобритании подтвердил, что мутировавший вариант COVID-19 распространяется быстрее и требует от населения ещё большей осторожности. Специалисты утверждают, что несмотря на то что новый штамм коронавирусной инфекции, судя по предварительным оценкам, может быть заразнее на 70%, это ещё не значит, что он опаснее.