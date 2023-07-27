В Китае пригрозили США серьезными последствиями GT: Китай стал значительно сильнее и ответит США за агрессивные действия

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Китай со времен корейской войны в начале 1950-х годов стал сильнее и сможет ответить на агрессивную внешнюю политику США, сообщает Global Times. Издание отмечает, что последствия для Вашингтона могут оказаться «гораздо более серьезными».

В публикации подчеркивается, что некоторые американские политики извлекли из войны на Корейском полуострове совершенно неправильные уроки и используют их, чтобы «ввести в заблуждение» политику США на международной арене, подталкивая Вашингтон к разжиганию кризисов и войн.

Самая большая разница между нынешним временем и эпохой Корейской войны заключается в том, что мощь Китая значительно возросла. Последствия ущемления интересов безопасности и национального суверенитета КНР, несомненно, будут гораздо более серьезными, — отмечается в статье.

GT напоминает, что корейская война оказалась «крупнейшим поражением американской армии в истории». Сейчас Вашингтон, похоже, повторяет старые ошибки, говорится в материале.

Ранее издание Global Times сообщило, что НАТО должна предотвратить расширение Альянса и начать уважать суверенитет других стран. По его мнению, нынешние действия НАТО способны привести к плачевным последствиям. Именно поэтому в Альянсе не должны вести себя высокомерно. В издании считают, что уроком для Альянса стал украинский конфликт.