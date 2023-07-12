В Китае предупредили о решительном отпоре любым действиям НАТО Дипмиссия Китая в ЕС: Пекин даст отпор любым вредящим ему действиям НАТО

Фото: Michael Ho Wai Lee/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китай намерен защищать собственный суверенитет и безопасность, поэтому он даст решительный отпор любым действиям НАТО, наносящим ущерб его законным правам и интересам, заявили в дипмиссии Китая в ЕС. Дипломаты напомнили, что Альянс известен «своими злодеяниями», сообщает РИА Новости.

НАТО, будучи продуктом холодной войны, известна своими злодеяниями, — цитирует агентство заявление миссии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя 11 июля итоги первого дня саммита Альянса, заявил о договоренности стран военного блока совместными усилиями противодействовать влиянию и военной мощи КНР. Политику Пекина в НАТО назвали представляющей вызов интересам, безопасности и ценностям Альянса.

В китайской дипмиссии указали на политику Альянса, слепо обвиняющего другие страны и продолжающего вмешиваться в дела за его границами, создание конфронтации.

Лицемерная природа НАТО проявлена в полной мере, а стремление к экспансии и гегемонии — очевидно, — отметили в дипмиссии Китая в ЕС.

Дипломаты предупредили, что Пекин выступает решительно против экспансии Альянса на восток в Азиатско-Тихоокеанский регион. Они пообещали решительный отпор действиям, наносящим ущерб законным правам и интересам Китая.

Ранее китайское издание Global Times заявило, что НАТО должна предотвратить расширение Альянса и начать уважать суверенитет других стран. По его мнению, нынешние действия НАТО способны привести к плачевным последствиям. В издании считают, что уроком для Альянса стал украинский конфликт. Если НАТО себя не сдержит, она получит «гораздо более серьезные последствия».