Конфликт на Украине может в скором времени завершиться, в конце декабря российские войска начнут подготовку к завершающему этапу спецоперации, говориться в статье, опубликованной китайским изданием. По мнению авторов новый пакет военной помощи Киеву от Вашингтона может стать последним, а без поддержки США Украины долго не продержится.

Вполне возможно, что этот конфликт скоро закончится. Максимум в конце декабря, после того как Украине придет последний пакет помощи, российские военные начнут готовиться к завершающему этапу спецоперации. <...> В любом случае, все результаты мы узнаем в конце декабря. Давайте подождем и посмотрим, как долго Украина сможет продержаться после конца декабря, — говоритсяв статье.