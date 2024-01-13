В Китае предположили, кто победит на выборах главы администрации Тайваня Профессор Чжао Хунвэй: на выборах на Тайване победит кандидат от ДПП Лай Циндэ

Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ одержит победу на выборах главы администрации Тайваня, заявил РИА Новости профессор Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета Чжао Хунвэй. За пост руководителя администрации в субботу, 13 января, также борются представитель оппозиционной Гоминьдан Хоу Юи и кандидат от Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ.

На мой взгляд, между тремя кандидатами нет существенной разницы, за исключением того, что Лай Циндэ из ДПП открыто выступает за независимость Тайваня, тогда как Хоу Юи и Кэ Вэньчжэ — просто против объединения, — считает собеседник агентства.

Профессор полагает, что победа Лай Циндэ позволит США продолжать манипулировать тайваньским вопросом. Ключевым вопросом в голосовании для 19,5 миллиона избирателей остается «независимость» острова от Пекина.

С 2016 года президентом республики является представительница ДПП Цай Инвэнь: сейчас истекает ее второй и последний срок на этой должности. Американский лидер Джо Байден намерен после выборов отправить делегацию на остров. По мнению аналитиков, такой шаг со стороны Вашингтона может свести на нет результаты усилий Штатов и Китая по стабилизации напряженных отношений.

Власти КНР считают Тайвань неотъемлемой частью страны, а соблюдение принципа «одного Китая» — обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с Пекином.