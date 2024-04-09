В Китае пообещали поддерживать Россию после переизбрания Путина Глава МИД КНР Ван И: Китай поддержит развитие России после переизбрания Путина

Фото: Jin Mamengni/XinHua/Global Look Press

Ван И

Китай намерен поддерживать стабильное развитие России под руководством президента РФ Владимира Путина, заявил глава МИД КНР Ван И на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Он выразил уверенность, что страну ожидает светлое будущее.

Будучи дружественным соседом России и всеобъемлющим стратегическим партнером, мы будем решительно поддерживать стабильное развитие и возрождение России под руководством президента Путина, — добавил он.

Ранее Лавров прибыл в Китай с официальным визитом, он продлится с 8 по 9 апреля. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, министры решили обсудить среди прочего ситуацию на Украине и в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вопросы двустороннего сотрудничества на международной арене. Глава российского внешнеполитического ведомства также поблагодарил китайских коллег за поддержку обеспечения суверенных выборов в РФ.

До этого глава Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что Россия считает инициативу Китая по украинскому урегулированию реалистичной. В Пекине понимают первопричины украинского кризиса и осознают деструктивную роль Запада в его возникновении, а также выстраивают план с типично китайской мудростью, отметил он.

Кроме того, стало известно, что Россия сохранит партнерские отношения с Китаем по вопросу антитеррора после произошедшего в подмосковном «Крокус Сити Холле» теракта. Лавров на переговорах с Ван И указал, что взаимодействие продолжится в рамках многосторонних институтов.