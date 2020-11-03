В Китае поймали мошенницу, изменившую мужу с 300 любовниками

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Суд в китайском Пекине рассмотрит дело женщины, которая изменила своему супругу с 300 любовниками из-за того, что он якобы часто пропадал на работе.

Мать двоих детей Чжан с 2017 года знакомилась с мужчинами, используя вымышленное имя Чжоу Мо. Она не только вступала в связь с новыми знакомыми, но и выманивала у них крупные суммы денег. Неверная жена говорила жертвам, что она мать-одиночка с неоплаченными счетами за больных детей и квартиру. Таким образом ей удалось «заработать» 400 тысяч юаней (около 4,8 млн рублей). Весь доход она тратила на азартные онлайн-игры.

Однако в августе 2020 года один из любовников вывел мошенницу на чистую воду и сдал её полиции. Никто из членов семьи Чжан не подозревал, чем она занималась.

В Китае за такие преступления женщине грозит восемь лет тюремного заключения и штраф в 40 тысяч юаней (около 500 тысяч рублей), передаёт World of Buzz.

Ранее NEWS.ru писал, что поиски счастья на стороне подвели женатого мужчину под уголовное дело, а его несовершеннолетняя возлюбленная пострадала от действий обманутой жены. Скандальная история произошла в посёлке Тура Красноярского края.