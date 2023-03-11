В Китае подсчитали затраты на вакцинацию от коронавируса Вакцинация населения от ковида обошлась Китаю в 150 млрд юаней

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Провинция Цзянсу, Восточный Китай

Вакцинация населения от COVID-19 обошлась Китаю в 150 млрд юаней (свыше 16 млрд рублей по курсу ЦБ РФ), сообщает South China Morning Post со ссылкой на Национальное управления безопасности здравоохранения (NHSA). Большинство жителей КНР прививались препаратами от госкомпании Sinopharm и частной Sinovac. Стоимость одной дозы вакцины составляла в среднем 16 юаней.

В NHSA также указали, что еще 4,3 млрд юаней было потрачено на тестирование граждан на наличие инфекции. Однако эта сумма меньше реальных затрат, поскольку с мая 2022 года тестирование проводится за счет местных бюджетов.

В публикации отмечается, что крупнейшая и богатейшая провинция Китая Гуандун потратила на борьбу с коронавирусом в прошлом году 71,1 млрд юаней, что составляет более 5% общих ее расходов. Связанные с пандемией траты Пекина в 2022 году выросли до 30 млрд юаней, или до 4,2% расходов столицы КНР.

Ранее сообщалось, что американский сенатор Джош Хоули призвал председателя КНР Си Цзиньпина признать ответственность Пекина за пандемию коронавируса. В своем послании он сообщил китайскому лидеру о принятии конгрессом США законопроекта, обязывающего Белый дом рассекретить все имеющиеся данные о генезисе COVID-19.