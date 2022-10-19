В Китае «план Маршалла» назвали покупкой Европы Белым домом Guancha: США купили Европу под видом «плана Маршалла» после Второй мировой войны

Фото: Louie Palu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ряд европейских стран не верно рассматривать в качестве независимых суверенных государств. По сути они не что иное, как «отдельная часть Соединенных Штатов», сообщает китайское издание Guancha.

Проведем аналогию. После Второй мировой войны многие европейские страны как бизнесмены оказались на грани «банкротства». В то же время местный богач-тиран, Вашингтон, вложил большое количество денег и купил Европу, — в истории это событие известно как «план Маршалла», — поясняется в публикации.

Издание считает, что после распада СССР в Белом доме стали «держателем контрольного пакета акций Европы». Стараясь получить полную власть над регионом США взращивали там проамериканские силы.

Вот почему континент часто идет против здравого смысла и делает то, что остальным кажется странным. Он просто реализуют решения головного офиса, — отмечается в статье.

В Guancha добавили, что в мире по-настоящему независимых государств мало — их «можно пересчитать по пальцам одной руки».

Ранее журналист Хэ Чжигао заявил, что позиция США в отношении конфликта на Украине указывает на их стремление сохранить и усилить гегемонию в мире. В статье для Global Times он отметил, что в Вашингтоне все еще следуют менталитету холодной войны. По его словам, стремление США противоречит интересам ЕС — в Брюсселе выступают за международную систему сотрудничества.