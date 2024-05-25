В Китае переоборудовали последнюю крупную мечеть The Guardian: последняя крупная мечеть в Китае лишилась своих куполов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мечеть Шадиан

Последняя крупная мечеть в Китае, которая сохранила черты исламского стиля, лишилась своих куполов, а ее минареты стали значительно ниже, пишет The Guardian. Эксперты считают, что это ознаменовало завершение правительственной кампании по китаизации мусульманских мест в стране.

Фотографии, спутниковые снимки и свидетельства очевидцев этого года показывают, что купол был снят и заменен крышей пагоды в ханьском стиле, а минареты были укорочены и превращены в башни пагоды. Виден только слабый след полумесяца и звездной плитки, которая когда-то украшала переднюю террасу мечети, — говорится в статье.

Речь идет о мечети Шадиан, одной из крупнейших и величайших в стране. Она возвышается над небольшим городком, в честь которого получила свое название, в провинции Юньнань на юго-западе КНР. До 2023 года комплекс площадью 21 тысяч квадратных метров представлял собой здание, увенчанное черепичным зеленым куполом. Его украшал полумесяц в окружении четырех меньших куполов и высоких минаретов. Старые спутниковые снимки демонстрируют входной павильон с большим полумесяцем и звездой из яркой черной плитки.

Ранее стало известно условие, при котором мусульмане в России поддержат запрет на ношение никаба. Это произойдет, если будут приведены доказательства его связи с ростом экстремизма.