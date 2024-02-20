В Китае ответили на возможные санкции США за сотрудничество с Россией МИД КНР: санкции против компаний Китая из-за сотрудничества с РФ неприемлемы

Фото: AP/ТАСС

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин

Пекин считает неприемлемым возможное введение американских санкций против компаний из КНР за сотрудничество с Россией, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин. По ее словам, которые приводит ТАСС, китайская сторона имеет право на сотрудничество со странами по всему миру.

Китай имеет право осуществлять нормальное сотрудничество со странами по всему миру. Мы всегда выступали против односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН, — заявила Мао Нин.

Она отметила, что Китай продолжит принимать меры по защите законных прав и интересов своих компаний. Дипломат добавила, что по вопросу Украины Пекин всегда придерживался справедливой позиции и призывал к мирным переговорам. По ее словам, КНР никогда не пыталась извлечь выгоду из ситуации.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И выразил надежду, что Париж поможет стабилизировать отношения между Китаем и Европейским союзом. Он заявил о возможности Франции создать благоприятные условия для бизнеса. Кроме того, Ван И потребовал отменить санкции США в отношении китайских компаний в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности.