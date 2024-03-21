В Китае ответили на оскорбление Киевом спецпредставителя КНР МИД Китая не осведомлен о высказывании Данилова в адрес Ли Хуэя

Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Линь Цзянь

Представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что не осведомлен о ситуации с резким высказыванием секретаря СНБО Украины Алексея Данилова в адрес китайского спецпредставителя по Евразии Ли Хуэя. Он добавил, что китайский дипломат ранее посетил Украину и провел «хорошие контакты» с рядом чиновников, сообщает РИА Новости.

Недавно специальный представитель Ли Хуэй посетил Украину и провел хорошие контакты с руководителем офиса президента Украины, первым вице-премьером, министром иностранных дел и другими должностными лицами, — сказал Цзянь.

Ранее Данилов заявил, что представители Китая не могут решать, когда Киеву садиться за стол переговоров с Москвой. При этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины оскорбил спецпредставителя КНР — он сделал вид, что не помнит фамилию «какого-то» китайского дипломата, нецензурно ее исковеркав.

Недовольство Данилова вызвало заявление Ли Хуэя, сделанное после европейского турне, связанного с поиском мирного решения украинского кризиса. Он допустил, что Пекин может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине в Европе, если на них не будет приглашена Россия.

Китаист Андрей Островский, в свою очередь, отмечал, что в нынешних условиях переговоры между Китаем и Украиной невозможны. По его словам, Киев потерял доверие Пекина, в то время как отношения с Москвой остаются дружественными.