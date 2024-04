В Китае отреагировали на удар Ирана по Израилю МИД КНР выразил обеспокоенность из-за эскалации на Ближнем Востоке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Китай глубоко обеспокоен эскалацией на Ближнем Востоке и призывает стороны к сдержанности, сообщили в МИД КНР. В дипведомстве отметили, что следует избегать дальнейшего обострения ситуации.

Китай выражает глубокую озабоченность нынешней эскалацией ситуации, призывает соответствующие стороны сохранять спокойствие и сдержанность, избегать дальнейшего обострения ситуации, — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что атак Ирана на американские войска или объекты на Ближнем Востоке в ходе удара Тегерана по Израилю зафиксировано не было. Он подчеркнул, что Вашингтон будет сохранять бдительность и «без колебаний» примет необходимые меры для защиты «своих людей». По его словам, Израилю при содействии американской стороны удалось сбить почти все запущенные Ираном ракеты и беспилотники.

Вечером 13 апреля корреспондент Axios Барак Равид опубликовал в соцсети Twitter (X) сообщение о начале атаки Ирана на Израиль. Он добавил, что четыре американских и израильских источника рассказали ему о десятках беспилотников, запущенных Тегераном. Эту информацию подтвердили радио KAN и издание The Jerusalem Post. Позднее The New York Times написала, что Тегеран выпустил 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля — земля».