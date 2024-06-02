В Китае открестились от слухов о поставках оружия на Украину Минобороны: КНР никогда не поставляла оружие России или Украине в зону конфликта

Фото: МО Украины

Китай не предоставляет вооружения ни России, ни Украине, заявил глава Минобороны КНР Дун Цзюнь. По его словам, власти строго контролируют экспорт товаров двойного назначения, поскольку придерживаются твердой позиции по украинскому вопросу и выступают за мирные переговоры.

Мы никогда не поставляли оружие ни одной из сторон конфликта. Мы установили строгий контроль за экспортом товаров двойного назначения и никогда не предпринимали ничего, что могло бы воспламенить ситуацию, — сказал он.

Кроме того, Китай следует оборонной стратегии неприменения ядерного оружия первым, в особенности против государств, которые таковым оружием не обладают, указал министр. Он подчеркнул, что КНР имеет такое мнение по вопросу, хотя никогда не сталкивался с ядерными угрозами.

Ранее стало известно, что китайские власти отклонили приглашение принять участие в швейцарской конференции по Украине, поскольку не были выполнены необходимые для этого условия. По информации Reuters, отказ КНР присутствовать на форуме напрямую связан с отсутствием российской делегации на мероприятии. Кроме того, Пекин настаивал на равноправном участии обеих стран в нем и на честном обсуждении всех предложений.

До этого сообщалось, что шеф Пентагона Ллойд Остин на встрече с главой Минобороны Китая поднял вопрос о помощи Пекина Москве в укреплении «индустриальной базы России». Остин подчеркнул, что в данной теме важно поддерживать открытыми линии связи между военными ведомствами США и КНР.