В Китае оценили значение визита Си Цзиньпина в Европу Эксперт Ван Вэнь: Си Цзиньпин готов противостоять новой холодной войне

Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен, Си Цзиньпин и Эммануэль Макрон

Визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Европу показывает готовность Пекина противостоять протекционизму, разрыву связей и развязыванию новой холодной войны, заявил в беседе с ТАСС исполнительный декан Института финансовых исследований «Чунъян» при Народном университете КНР Ван Вэнь. В этой связи он отметил большой успех визита китайского лидера во Францию.

По словам эксперта, Китай рассчитывает продемонстрировать «твердую волю и решимость укреплять китайско-европейское сотрудничество, взаимовыгодное и мирное сосуществование». Он также отметил, что в ходе завершившейся 7 мая поездки во Францию Си Цзиньпин и Эммануэль Макрон сделали ряд совместных заявлений, которые могут способствовать продвижению переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Ван Вэнь заметил, что сейчас украинский кризис находится на стадии истощения, и все стороны, за исключением США, заинтересованы в скорейшем достижении мира. По его словам, конфликт удастся легко разрешить, если Европа будет более склонна к мирному урегулированию.

Ранее сообщалось, что МИД Китая поздравил Владимира Путина со вступлением в должность президента РФ. Там также напомнили, что председатель КНР Си Цзиньпин направил российскому лидеру поздравительное послание.