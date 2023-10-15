В Китае оценили военные действия Израиля против сектора Газа МИД КНР: действия Израиля вышли за рамки самообороны

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Китая Ван И во время телефонного разговора с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом заявил, что действия Израиля вышли за рамки самообороны, необходимо прекратить коллективное наказание жителей сектора Газа, сообщается на сайте МИД КНР. По его словам, сторонам конфликта нужно проявить сдержанность и вернуться к переговорам.

Действия Израиля вышли за рамки самообороны, следует прислушаться к призыву международного сообщества и генерального секретаря Организации Объединенных Наций, чтобы положить конец коллективному наказанию населения Газы, — сказал Ван И.

Ранее стало известно, что наземная операция Израиля в секторе Газа должна была начаться 14-15 октября. Позже отмечалось, что планы пришлось изменить из-за облачной погоды. Такие условия помешали бы пилотам и операторам БПЛА при выполнении заданий.

Израильские чиновники поделились планами направить десятки тысяч служащих на захват города Газа и отстранение властей палестинского анклава. Также они уточнили, что помимо пехоты в наступлении примут участие танки, саперы и спецназ. Прикрывать бойцов будут самолеты, боевые вертолеты, дроны и артиллерия, обстрелы будут вести одновременно и с суши, и с моря.