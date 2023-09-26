В Китае оценили усилия МАГАТЭ на Украине Представитель КНР Лю Цзин: Китай ценит роль МАГАТЭ на Украины

Фото: Dmitry Grigoriev/ Argumenty i Fakty/Global Look Press

Пекин признает усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по обеспечению безопасности ядерных объектов на территории Украины, заявил глава Государственного управления оборонной науки, техники и промышленности Китая Лю Цзин, передает ТАСС. Лю Цзин также подчеркнул, что сложная и динамично меняющаяся международная обстановка представляет новые вызовы для МАГАТЭ.

Сложная и глубоко меняющаяся международная обстановка усложняет работу агентства и ставит перед ним новые вызовы. Китай ценит роль агентства в обеспечении безопасности ядерных объектов на территории Украины, — заявил представитель Пекина.

Кроме того, Лю Цзин выразил обеспокоенность в связи с решением Японии сбрасывать воду с аварийного энергоблока АЭС «Фукусима-1», несмотря на протесты мирового сообщества. Лю Цзин призвал создать долгосрочный и эффективный международный механизм мониторинга для отслеживания действий Японии, которые могут нести потенциальные угрозы.

Также представитель Китая обратил внимание на сотрудничество США, Австралии и Великобритании в области атомных подводных лодок и выразил опасения относительно возможных угроз системе ядерного нераспространения.

21 сентября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ушел от ответа на вопрос о том, кто стоит за обстрелами Запорожской атомной электростанции. Он также отметил, что агентство не располагает мандатом для политических оценок.

Запорожская АЭС является самой крупной атомной электростанцией в Европе. Она расположена в городе Энергодаре, включает в себя шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. С конца февраля 2022 года контролируется российскими военными. Периодически станция подвергается обстрелам. Ни одна из сторон конфликта на Украине не взяла на себя ответственность за инциденты.