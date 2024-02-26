В Китае ответили на заявление Киева о готовности воевать с КНР МИД КНР: блоковая конфронтация не сможет обеспечить безопасность странам

Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Мао Нин

Блоковая конфронтация не сможет обеспечить безопасность, заявила в ходе пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко о «готовности украинцев воевать с Китаем» на стороне США. При этом дипломат подчеркнула, что Китай продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса, передает ТАСС.

Я думаю, что важный урок украинского кризиса заключается в том, что блоковое противостояние не может обеспечить безопасность. Как ответственная держава Китай продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса, — сказала Мао Нин.

Ранее Гончаренко выразил готовность воевать с Ираном, Китаем или КНДР. Он подчеркнул, что Украине «без разницы», с кем воевать, лишь бы на стороне США. Также он предлагал отказаться от потерянных ВСУ территорий, чтобы вступить в НАТО, а после вернуть утраченное.

Ранее глава МИД КНР Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Китай не станет первым применять ядерное оружие против любой страны, в том числе Украины. Он также пообещал не использовать такое вооружение против государств, не имеющих аналогичного.