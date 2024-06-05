В Китае оценили реальное отношение Байдена к конференции по Украине GT: Байден не уверен в эффективность швейцарской конференции по Украине

Фото: Annabelle Gordon/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден не уверен в эффективность конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня, сообщает китайская газета Global Times. Российская сторона не была приглашена на данный саммит. Согласно публикации, на неуверенность Байдена в реальном эффекте от встречи указывает тот факт, что он не примет в ней участие.

Китайские эксперты обратили внимание, что вместо американского лидера в Швейцарию отправятся вице-президент США Камала Харрис и помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Они назвали присутствие Харрис жестом вежливости. Как отметил профессор Академии регионального и глобального управления при Пекинском университете иностранных языков Цуй Хунцзянь, в последнее время она регулярно появляется на международных мероприятиях, связанных с конфликтом на Украине.

Этот раз не стал исключением, что еще раз свидетельствует о том, что США на самом деле не уверены в этом так называемом мирном саммите, где не участвует Россия, — заявил он.

Ранее Байден выразил мнение, что если страны Запада позволят Украине потерпеть поражение в конфликте, схожий исход ожидает и Польшу. Американский президент также предположил, что при таком сценарии падут все государства вдоль фактической границы с Россией.