Китайская армия готовится к войне с сепаратистами Минобороны КНР: оборонный бюджет страны вырастет на 7% для борьбы с сепаратизмом

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Проблемы в вопросе сепаратизма и неопределенность в сфере безопасности являются причиной роста оборонного бюджета в КНР, передает ТАСС слова официального представителя Минобороны страны У Цяня. В 2024 году военный бюджет Китая увеличится на 7,2%. Об этом стало известно в ходе второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

Ситуация с антисепаратистской борьбой внутри страны сложна и серьезна, ситуация с безопасностью в Китае становится все более нестабильной и неопределенной. <...> Мир далек от великой гармонии, армию необходимо укреплять, — сказал представитель оборонного ведомства.

Ранее Китай официально принял более жесткую формулировку в отношении Тайваня, опубликовав бюджетные данные. Доклад об изменениях в финансировании оборонной отрасли представил премьер Госсовета КНР Ли Цян на открытии Всекитайского собрания народных представителей. В новой перспективе опущено упоминание о «мирном воссоединении». Военный бюджет увеличился более чем вдвое за 11 лет пребывания у власти президента Си Цзиньпина.

31 декабря председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации заявил, что воссоединение материкового Китая с Тайванем является ничем иным, как исторической необходимостью. Он призвал не прекращать поддержку Гонконга и Макао в использовании их собственных преимуществ для сохранения долгосрочного процветания и стабильности, одновременно «улучшая интеграцию в общее развитие страны».