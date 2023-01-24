В Китае объяснили, почему Украина уступит России Sina: Украине следует признать неизбежность поражения из-за зависимости от Запада

Фото: Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев должен признать неизбежность своего поражения в украинском конфликте, говорится в статье китайского портала Sina. Автор публикации назвал причиной проигрыша полную зависимость Украины от США и Европы.

У России есть возможность наращивать мощности оборонно-промышленного комплекса, что объясняет ее способность выдержать долгосрочный конфликт с Украиной. Западным странам не стоит надеяться, что российская армия столкнется с нехваткой оружия и боеприпасов, потому что это попросту невозможно, — подчеркивается в статье.

Ее автор считает, что Вашингтону и Брюсселю придется «разочаровываться в себе вновь и вновь». В конце-концов они признают свой провал, уверены в Sina.

В публикации также говорится об огромном преимуществе Москвы, в то время как Киев «находится на грани проигрыша». Украина, чтобы сдержать линию соприкосновения, только может сейчас рассчитывать на «западные переливания крови». Однако подобная ситуация наводит автора на мысль о том, что Украина может «вовсе исчезнуть с карты мира».