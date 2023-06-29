В Китае объяснили, как Россия застала врасплох Японию Аналитик Чэн: переименование Россией 3 сентября застало власти Японии врасплох

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Переименование Россией 3 сентября в День победы над милитаристской Японией застало Токио врасплох, заявил бывший директор Информационного института Шанхайской академии международных исследований Чэн Хунбинь. В статье на портале «Гуаньча» он указал, что так Токио наказали за обширные санкции в отношении Москвы.

Аналитик отметил, что намерение Токио из-за украинского конфликта идти по «темному пути» до конца, подняло волну антияпонских настроений среди россиян и руководства страны. Этим и вызвано переименование 3 сентября в «День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны».

Хотя японское правительство уже давно отказалось от всяких надежд на улучшение отношений с Россией, контрмеры Москвы все же превзошли все ожидания Токио и застали его врасплох, — считает Чэн Хунбинь.

По его мнению, контрмеры Москвы показывают, что она не питает иллюзий по поводу развития двусторонних отношений с Токио в долгосрочной перспективе. Япония может ужесточать санкции, но позиция России не изменится. Москва уже ударила по «чувствительной точке» японцев, заставив их заплатить высокую цену за антироссийские санкции. И у Японии не осталось пространства для маневра в этом вопросе, заключил автор публикации.

Ранее сообщалось, что День победы над милитаристской Японией будет отмечаться в России 3 сентября. Соответствующий закон 24 июня подписал президент РФ Владимир Путин. По мнению инициаторов закона, в новой формулировке отражен принцип исторической справедливости.