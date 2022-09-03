В Китае обвинили США в получении выгоды от энергокризиса в Европе GT: китайский экономист Линь Боцян обвинил США в получении выгоды от энергокризиса в ЕС

Фото: cultureru.com

Директор Китайского центра исследований энергетической экономики при Сямэньском университете Линь Боцян заявил, что США стали основным получателем выгоды от развернувшегося энергетического кризиса в Европе. По словам эксперта, американские компании, задействованные в добыче сжиженного газа (СПГ), получают больше прибыли из-за резкого роста цен на энергоресурсы. Он пояснил, что после отказа от дешевого газа из России Европа стала наращивать импорт американского СПГ, пишет Global Times.

Сокращение поставок российского газа в ЕС подтолкнуло Европу к необходимости наращивания импорта СПГ из США. Благодаря этому американские поставщики многократно увеличили свою прибыль, — сказано в публикации.

В материале приводится статистика, согласно которой за весь 2021 год США поставили в Европу 34 млрд куб. м газа, а лишь за первую половину 2022 года было поставлено 39 млрд куб. м.

Российский президент Владимир Путин своим решением остановить газопровод «Северный поток» на неопределенный срок вызвал настоящую панику в Великобритании, сообщило ранее Bloomberg. Бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт рассказала агентству, что глава России напрямую причастен к закрытию трубопровода, и добавила, что Путин «очень хорошо играет в экономическую войну». По словам Найт, в этих условиях неудивительно, что «Британия вместе с Европой паникуют».