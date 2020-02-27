Патологоанатомы Китая рассказали о результатах аутопсии первого умершего от нового коронавируса. Экспертиза показала, что инфекция поражает в основном лёгкие человека.
Как
Аутопсия показала, что COVID-2019 затрагивает глубокие части дыхательных путей и лёгочных альвеол. При этом патологический процесс схож с атипичной пневмонией (SARS), но фиброз и уплотнения в лёгких не настолько серьёзны, зато экссудативная реакция заметнее.
Информация о влиянии коронавируса на другие органы человека пока не изучена, поскольку умерший пациент был пожилым и имел множественные заболевания.
Ранее Минздрав Белоруссии зарегистрировал первый случай заболевания коронавирусом. Он выявлен у гражданина Ирана, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен