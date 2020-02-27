https://static.news.ru/photo/f2cb9b1a-59fa-11ea-87a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Yuwei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Патологоанатомы Китая рассказали о результатах аутопсии первого умершего от нового коронавируса. Экспертиза показала, что инфекция поражает в основном лёгкие человека.

Как пишет Journal of Forensic Medicine, погибший 85-летний мужчина был госпитализирован в январе с множественным инфарктом мозга. На 10-й день лечения у него появился дискомфорт в горле и высокая температура. Компьютерная томография показала наличие в лёгких инфекционных очагов.

Аутопсия показала, что COVID-2019 затрагивает глубокие части дыхательных путей и лёгочных альвеол. При этом патологический процесс схож с атипичной пневмонией (SARS), но фиброз и уплотнения в лёгких не настолько серьёзны, зато экссудативная реакция заметнее.

Информация о влиянии коронавируса на другие органы человека пока не изучена, поскольку умерший пациент был пожилым и имел множественные заболевания.

Ранее Минздрав Белоруссии зарегистрировал первый случай заболевания коронавирусом. Он выявлен у гражданина Ирана, писал NEWS.ru.